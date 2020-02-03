Названы финалисты конкурса «Лидеры России» в Приволжье и на Северном Кавказе

Объявлены имена 60 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», прошедших в суперфинал от Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

Среди 30 финалистов третьего сезона конкурса в Приволжье семеро – жители Татарстана, шестеро – Башкортостана, четверо – Чувашии, три финалиста из Нижегородской области, по два представителя от Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по одному финалисту от Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл, сообщается в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«Участники полуфинала в Приволжье очень разные – среди них есть представители ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, пекари, сотрудники гражданской авиации, издатели, владельцы бизнеса, госслужащие. В полуфинале принимает участие мама девятерых детей. У 47 конкурсантов – научные степени: 44 – кандидаты наук, три участника имеют докторскую степень», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что всего в полуфинале приняли участие 282 человека из всех регионов Приволжья. В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ПФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

«Конкурс «Лидеры России» – не только попытка реализовать механизм социальных лифтов, но и – найти людей, которые могут решать сложные вопросы и имеют свежий взгляд на проблемы. Сегодняшние ребята способны и готовы смотреть на проблемы по-другому. Они очень хорошо чувствуют меняющийся мир. Приблизительно 40% участников – это те, кто также заявлялся на первый и второй сезоны. У них есть навыки, но, тем не менее, они идут вновь сюда. По разным причинам – и не только для того, чтобы их заметили, а чтобы самореализоваться», – рассказал член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой.

Помимо оценочных мероприятий на полуфинале состоялись встречи и мастер-классы. Лекцию о перспективах экономики РФ для участников полуфинала прочитал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, постоянный представитель главы Удмуртии при президенте, замглавы правительства Удмуртии Михаил Хомич пообщался с полуфиналистами конкурса из Удмуртии.

Среди 30 человек, которые прошли в финал от Северо-Кавказского федерального округа, 14 представляют Ставропольский край, семеро – Дагестан, четверо – Кабардино-Балкарию, двое – Северную Осетию-Аланию, двое – Чечню и один финалист – Карачаево-Черкесию.

По итогам полуфинала СКФО к участникам обратились заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский и депутат Госдумы, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова.

Садовский поделился сложившимся у организаторов конкурса мнением о характерных чертах северокавказских участников, отличающих их от конкурсантов из других регионов. В частности, это особое чувство внутреннего достоинства и уважения к другим, помогающие местным лидерам добиваться успеха в профессиональной деятельности и коммуникациях.

«Когда за рабочим столом говорил старший, его обязательно выслушивали до конца. Когда участник хотел кого-то покритиковать, он делал это в такой форме, чтобы другой мог эту критику принять. Мне кажется, эта черта уникальна и при этом настолько ценна, что ее обязательно стоит сохранять и нести дальше», – сообщил Садовский.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» также призвал полуфиналистов активно применять собственный лидерский потенциал в реализации социальных инициатив. «Каждый из вас уже достаточно силен, чтобы помогать другим. И тема социальных проектов неслучайно проходит сквозной нитью через конкурс. Я знаю, что у многих из вас уже начаты подобные проекты, и я надеюсь, что вы продолжите их, чтобы сделать свою малую родину еще лучше», – добавил Садовский.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СКФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Про любовь» для полуфиналистов конкурса провел всемирно известный спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты, член Общественного совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка Сергей Бурлаков. Он рассказал конкурсантам о преодолении трудностей, о том, как любовь формирует личность, как любовь раскрывает в человеке его безграничный жизненный потенциал.

Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний РусГидро и Россети встретились с участниками и рассказали о планируемых и реализуемых проектах в Северо-Кавказском федеральном округе, возможностях компаний, в том числе в части социальной защиты, об открытых вакансиях. Желающие из числа конкурсантов сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал всем участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В 2020 году на конкурс поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.

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