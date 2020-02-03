Дайверы исследуют затонувший буксир у берегов Владивостока

Владивостокские дайверы исследуют затонувший буксир неподалеку от острова Елены в заливе Петра Великого. Об этом на своей странице в своем "Фейсбуке" сообщил руководитель подводных исследований Общества изучения Амурского края Алексей Кондратюк, передают "Вести: Приморье".

"В этот раз мы прорезали прорубь прямо над кормой корабля. Нашей задачей было найти боровой номер судна, произвести обмеры и сделать хорошие снимки. Так как видимость в этом районе слабая, мы взяли с собой десять фонарей и расположили их по периметру буксира. Благодаря такой слаженной команде — все получилось. После обмеров мы смогли точно определить, что это буксир-толкач РБТ проекта 05Т", — уточнил дайвер.

Напомним, РБТ является рейдово-портовым буксиром-кантовщиком. Он сделан из стали, имеет одну палубу и одноярусную рубку. Также судно оснащено ледокольным носом.

"История судна пока остается загадкой. Мы можем предположить, что оно было подготовлено к разрезке. Внутри корабля отсутствуют механические агрегаты. На всю операцию вместе с переброской снаряжения по льду, установкой лагеря и погружениями нас ушло коло пяти часов", — рассказал Кондратюк.

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ГТРК "Владивосток"

Источник: Вести

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Последнее: Владивостокские дайверы исследуют затонувший буксир неподалеку от острова Елены в заливе Петра Великого. Об этом на своей странице в своем "Фейсбуке" сообщил руководитель подводных исследований Общества изучения Амурского края Алексей Кондратюк, передают "Вести: Приморье". "В этот раз мы прорезали прорубь прямо над кормой корабля. Нашей задачей было найти боровой номер судна, произвести обмеры и сделать хорошие снимки. Так как видимость […]