Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите

NASA заключило контракт на сборку космического аппарата в открытом космосе с помощью роботизированной миссии. Новые технологии позволят собирать на орбите конструкции, которые ракета-носитель может поднять только по частям.

Сумма контракта составляет 142 миллиона долларов США (более девяти миллиардов рублей по текущему курсу). Исполнителем станет компания Maxar Technologies.

Сборочными работами на орбите займётся аппарат Restore-L, который планируется запустить в середине 2020-х годов. Он, к слову, создаётся для отработки технологий по заправке и перемещению действующих космических аппаратов с целью продлить срок их службы."Вести.Наука" писали о подобных проектах.

Согласно контракту, в дополнение к двум роботизированным рукам Restore-L на аппарат будет установлена третья. Это пятиметровый манипулятор SPIDER ("Паук"). Его название — аббревиатура от выражения Space Infrastructure Dexterous Robot, то есть "Проворный робот для космической инфраструктуры".

После запуска Restore-L продемонстрирует свою способность синхронизировать движение со спутником, захватить его манипуляторами, заправить и переместить на новую орбиту. После чего придёт черёд SPIDER.

Планируется, что "Паук" соберёт трёхметровую антенну из семи сегментов. Эта антенна впоследствии должна будет связаться с наземной станцией на длине волны около одного сантиметра.

Кроме того, робот соберёт десятиметровую лёгкую балку из композитных материалов. Она будет отсоединена от родительского спутника и снова приосединена. Так будет проверена возможность сооружать в космосе крупные конструкции из отдельных частей.

К слову, ранее "Вести.Наука" писали об испытаниях на МКС технологии дозаправки космических аппаратов и о пристыкованном к станции "отеле для роботов". Рассказывали мы и о проекте возвращаемого орбитального завода.

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Вести.Наука

Источник: Вести

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