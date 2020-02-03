Андерсон разъехалась с Питерсом через 12 дней после свадьбы

Американская актриса Памела Андерсон рассталась с супругом, кинопродюсером Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Я была тронута теплым приемом, оказанным Джону и моему новому союзу. Мы будем очень благодарны за вашу поддержку, поскольку намерены пожить некоторое время врозь, чтобы переоценить то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс. Помня об этой универсальной истине, мы оба решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу частную жизнь», — говорится в официальном заявлении Андерсон по этому поводу.

Закрытая церемония бракосочетания состоялась в Малибу 20 января, но, согласно заявлению Андерсон, отношения еще не были узаконены.

Памела Андерсон была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, в 2006–2007-м – за рок-музыкантом Кидом Роком, в 2007–2008-м и в 2014–2015 годах – за кинопродюсером Риком Саломоном.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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