Инцидент с «блокадным хлебом»: глава горсовета Керчи требует прекратить травлю ее детей

Инцидент с «блокадным хлебом»: глава горсовета Керчи требует прекратить травлю ее детей

03.02.2020, 11:30, Новости дня

Депутаты городского совета Керчи сегодня досрочно прекратили полномочия председателя совета Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы.

Женщины подали заявления об отставке после громкого скандала с поздравлением блокадников. Пожилым людям подарили медали и небольшие пироги, с виду похожие на батон хлеба. При этом сами чиновницы приходили к пенсионерам в нескромной верхней одежде — шубах. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. А глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии, передает ТАСС.

Сама Хужина ранее поясняла, что ветеранам вручили не батоны, а символичные караимские пироги ручной работы, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.

После отставки она пожаловалась журналистам, что из-за этого скандала пострадали ее дети — их начали травить в Интернете.

"Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери", — заявил Мая Хужина РИА Новости.

Источник: Вести



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