Россия заняла второе место среди стран с самым дешевым бензином

Россия заняла второе место в рейтинге стран по самым низким ценам на бензин. Стоимость автомобильного топлива АИ-95 на начало 2020 года в России составляет 45,8 рубля за литр, пишет РИА Новости.

Дешевле бензин только в Казахстане – 27,7 рубля за литр. Дороже всего данный вид топлива стоит в Нидерландах – 117,7 рубля за литр. При этом в рейтинге доступности бензина Россия занимает лишь 17-ое место, отмечает НСН.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Владивостокские дайверы исследуют затонувший буксир неподалеку от острова Елены в заливе Петра Великого. Об этом на своей странице в своем "Фейсбуке" сообщил руководитель подводных исследований Общества изучения Амурского края Алексей Кондратюк, передают "Вести: Приморье". "В этот раз мы прорезали прорубь прямо над кормой корабля. Нашей задачей было найти боровой номер судна, произвести обмеры и сделать хорошие снимки. Так как видимость […]