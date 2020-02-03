Российские военные не заметили никаких авиаударов по позициям сирийской армии

Воздушно-космические силы РФ не зафиксировали никаких полетов самолетов турецких ВВС над зоной деэскалации Идлиб. Ударов по позициям сирийской армии в этом районе также замечено не было, сообщает Министерство обороны РФ. ВКС постоянно контролируют воздушное пространство в регионе, добавили военные.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что истребители F-16 республиканских ВВС разбомбили 46 целей в Сирии. Жертвами авиаудара стали от 30 до 35 военнослужащих армии Сирии.
Действия Анкары — это ответ на артиллерийский обстрел турецких военных, который устроили сирийцы. Сообщается, что 4 бойца погибли, 9 получили ранения.
Российский центр по примирению враждующих сторон уточняет: инцидент произошел потому, что турецкие подразделения попытались сменить позиции внутри идлибской зоны деэскалации и не предупредили об этом российскую сторону. Они попали под огонь сирийской армии, которая обстреливала террористов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Использование инженерных решений для интеграции возможностей человека и мощи механических устройств в различных отраслях промышленности становится повседневным явлением. Однако независимые энтузиасты активно работают и над созданием уникальных моделей устройств, предназначенных для соревнования друг с другом. Необычное монструозное устройство PROSTHESIS выполненное в форм-факторе тетрапод (четвероногая конструкция) было продемонстрировано еще на выставке CES 2018. Канадский изобретатель и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В РФ растут продажи люксовых автомобилей с пробегом / 9 января
- Папа Римский впервые назначил женщину на высокопоставленный пост в Ватикане / 15 января
- Ветерана Курской дуги поздравили со 100-летием / 31 января
- В штаб-квартире НАТО интересы Швеции представлял офицер с фальшивым дипломом / 16 января
- На Западе заметили успехи российской экономики в условиях санкций / 31 января
- Правительство Ингушетии отправлено в отставку / 27 января
- Трамп и Нетаньяху решили судьбу Палестины, но многим это не понравилось / 29 января
- Виновных в смерти журналиста Хашкаджи приговорили к казни / 23 декабря