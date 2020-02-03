Российские военные не заметили никаких авиаударов по позициям сирийской армии

Российские военные не заметили никаких авиаударов по позициям сирийской армии

03.02.2020, 11:30, Новости дня

Воздушно-космические силы РФ не зафиксировали никаких полетов самолетов турецких ВВС над зоной деэскалации Идлиб. Ударов по позициям сирийской армии в этом районе также замечено не было, сообщает Министерство обороны РФ. ВКС постоянно контролируют воздушное пространство в регионе, добавили военные.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что истребители F-16 республиканских ВВС разбомбили 46 целей в Сирии. Жертвами авиаудара стали от 30 до 35 военнослужащих армии Сирии.

Действия Анкары — это ответ на артиллерийский обстрел турецких военных, который устроили сирийцы. Сообщается, что 4 бойца погибли, 9 получили ранения.

Российский центр по примирению враждующих сторон уточняет: инцидент произошел потому, что турецкие подразделения попытались сменить позиции внутри идлибской зоны деэскалации и не предупредили об этом российскую сторону. Они попали под огонь сирийской армии, которая обстреливала террористов.

Источник: Вести



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