Мнение: Рабочий день

Первый рабочий день в Китае после лунного нового года. Хотя рабочий лишь по названию, так как отправлена в отпуск еще на неделю почти половина промышленности. Биржа между тем работает, и там настоящий "черный понедельник":
Падает всё:
Shanghai: -8.13%
Shenzhen: -8.30%
CSI 300: -8.17%
ChiNext: -6.56%
Железная руда: -8%
Медь: -6.6%
Сталь: -7.5%
Резина: -9%
Хлопок: -7%
Алюминий: -3.2%
Динамика эпидемии, между тем, постепенно становится более пологой. Если чуть ранее число заболевших увеличивалось почти на треть каждый день, теперь — лишь на четверть. Если тенденция сохранится, то через две-три недели динамика станет пологой и стабилизируется. Но это все очень неточно, а потому к тревожным новостям медицинского характера добавилась и экономика.
Зараженные появились и в Индии. Учитывая предельно низкий уровень массовой медицины в этой второй по населенности стране (до Китая ей как Рогозину до Марса), Индия вполне может переплюнуть китайцев в плане рисков.
Источник: Эль Мюрид
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Первый рабочий день в Китае после лунного нового года. Хотя рабочий лишь по названию, так как отправлена в отпуск еще на неделю почти половина промышленности. Биржа между тем работает, и там настоящий "черный понедельник": Падает всё: Shanghai: -8.13%Shenzhen: -8.30%CSI 300: -8.17%ChiNext: -6.56%Железная руда: -8%Медь: -6.6%Сталь: -7.5%Резина: -9%Хлопок: -7%Алюминий: -3.2% Динамика эпидемии, между тем, постепенно становится […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Умерла звезда фильма «Кинг-Конг» / 9 декабря
- В Сети обсуждают расставание Пелагеи и Ивана Телегина / 25 декабря
- Ветеран РВСН Юрий Чмутин рассказал, как работает «ядерная кнопка» / 4 января
- Samsung представила ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex α с QLED-дисплеем / 4 января
- Мнение: Путинский круг / 18 января
- Мнение: Митинг за возвращение «северных территорий» / 4 декабря
- Наука: Выносливые вулканические микробы помогут создать уникальный антивозрастной препарат / 30 января
- Станция Cassini помогла составить карту полярных сияний Сатурна / 21 января