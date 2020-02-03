Мнение: Рабочий день

Первый рабочий день в Китае после лунного нового года. Хотя рабочий лишь по названию, так как отправлена в отпуск еще на неделю почти половина промышленности. Биржа между тем работает, и там настоящий "черный понедельник":

Падает всё:

Shanghai: -8.13%

Shenzhen: -8.30%

CSI 300: -8.17%

ChiNext: -6.56%

Железная руда: -8%

Медь: -6.6%

Сталь: -7.5%

Резина: -9%

Хлопок: -7%

Алюминий: -3.2%

Динамика эпидемии, между тем, постепенно становится более пологой. Если чуть ранее число заболевших увеличивалось почти на треть каждый день, теперь — лишь на четверть. Если тенденция сохранится, то через две-три недели динамика станет пологой и стабилизируется. Но это все очень неточно, а потому к тревожным новостям медицинского характера добавилась и экономика.

Зараженные появились и в Индии. Учитывая предельно низкий уровень массовой медицины в этой второй по населенности стране (до Китая ей как Рогозину до Марса), Индия вполне может переплюнуть китайцев в плане рисков.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Первый рабочий день в Китае после лунного нового года. Хотя рабочий лишь по названию, так как отправлена в отпуск еще на неделю почти половина промышленности. Биржа между тем работает, и там настоящий "черный понедельник": Падает всё: Shanghai: -8.13%Shenzhen: -8.30%CSI 300: -8.17%ChiNext: -6.56%Железная руда: -8%Медь: -6.6%Сталь: -7.5%Резина: -9%Хлопок: -7%Алюминий: -3.2% Динамика эпидемии, между тем, постепенно становится […]