Толкалина делает фото ню для любимого человека

Актриса Любовь Толкалина призналась, что её фото в стиле ню предназначаются в первую очередь для любимого человека. Она не согласна с упреками пользователей в отсутствии интимного стыда.
«Обнаженная» тема достаточно популярна в Сети и обсуждается особенно активно. Бывшая гражданская супруга Егора Кончаловского уверена в своем праве представить на всеобщее обозрение результаты многолетнего труда над своим телом. Плавание и йога помогают ей поддерживать стройность фигуры и после 40 лет. Вести активный образ жизни Любовь Толкалина призывает и своих «завистников». Британский композитор Саймон Басс, о романе с которым пояснила актриса, не видит проблем в том, что кто-то еще имеет возможность любоваться телом его избранницы.
У многих подписчиков страницы Толкалиной другая точка зрения, которую они также имеют право высказать. Некоторые просто демонстративно покидают её аккаунт, кое-кто выражает свое осуждение в адрес любительницы эпатировать общественность. Часть подписчиков ссылается на медицинские источники, утверждающие, что присутствие интимного стыда говорит о психическом здоровье человека.
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Последнее: Актриса Любовь Толкалина призналась, что её фото в стиле ню предназначаются в первую очередь для любимого человека. Она не согласна с упреками пользователей в отсутствии интимного стыда. «Обнаженная» тема достаточно популярна в Сети и обсуждается особенно активно. Бывшая гражданская супруга Егора Кончаловского уверена в своем праве представить на всеобщее обозрение результаты многолетнего труда над своим […]
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