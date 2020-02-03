У восьмого человека во Вьетнаме зарегистрирован случай заражения коронавирусом 2019-nCoV

У восьмого человека во Вьетнаме зарегистрирован случай заражения коронавирусом 2019-nCoV

03.02.2020, 11:21, Разное

Во Вьетнаме восьмой человек заразился коронавирусом 2019-nCoV. Болезнь была диагностирована у 29-летней жительницы провинции Виньфук, ранее работавшей по контракту в китайском городе Ухань.
В северную вьетнамскую провинцию она вернулась 17 января. Позднее жительница Вьетнама почувствовала недомогание. Медики диагностировали у нее пневмонию нового типа, вызванную коронавирусом 2019-nCoV. До этого момента данное заболевание было выявлено у двух вьетнамцев, двух граждан Китая и США. Один из заразившихся уже поправился, остальные находятся под наблюдением врачей, оценивающих их состояние, как стабильное и не вызывающее опасений.

Всего во Вьетнаме с подозрением на наличие коронавируса 2019-nCoV госпитализировали 92 человека. У них наблюдались симптомы пневмонии нового типа. У 62 пациентов тесты не выявили присутствие опасного вируса.

В целях предотвращения распространения коронавируса власти Вьетнама объявили ЧС по случаю эпидемиологической угрозы. Из-за этого в стране был ограничен доступ к посещению туристических, культурных и спортивных объектов, а также отменены различные мероприятия и продлены школьные каникулы. На прошлой неделе между Вьетнамом и Китаем было прекращено авиационное сообщение и закрыты сухопутные границы.



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