Эрдоган вновь отказался признавать Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар.
«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана журналистам перед вылетом с визитом на Украину.
Напомним, в октябре 2017 года в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает присоединение Крыма к России.
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Последнее: Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. «Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана журналистам перед […]
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