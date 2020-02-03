Vegan. Вышла полная версия песни Jerry Heil для нацотбора на «Евровидение 2020». Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. «Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана журналистам перед […]
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