Vegan. Вышла полная версия песни Jerry Heil для нацотбора на «Евровидение 2020». Видео

Vegan. Вышла полная версия песни Jerry Heil для нацотбора на «Евровидение 2020». Видео

03.02.2020, 11:18, Новости дня

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Видео: Jerry Heil / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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