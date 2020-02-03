В Косово победившие на выборах партии договорились о новом правительстве

В Косово победившие на выборах партии договорились о формировании коалиционного правительства. Об этом сообщило Radio Evropa e Lirë.

Ожидается, что парламент Косово проголосует за состав нового правительства 3 февраля. Его может возглавить 44-летний Альбин Курти, лидер партии «Самоопределение».

Как указано в соглашении партий «Самоопределение» и «Демократическая лига Косово», новое правительство будет иметь 15 министерств. Представители этих политсил возглавят по шесть министерств, а еще три возглавят члены других политсил.

Если парламент не одобрит назначение Курти премьером, президент страны в течение 10 дней должен подать новую кандидатуру. Если главу правительства не назначат во второй раз, президент должен объявить выборы.

19 июля 2019 года премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил об отставке в связи с вызовом на допрос в специализированную прокуратуру в Гааге по делу о военных и послевоенных преступлениях в Косово в 1999 году. В связи с этим 22 августа парламент проголосовал за самороспуск, и президент Хашим Тачи объявил о проведении досрочных выборов 6 октября.

Выборы в Косово прошли 6 октября, победу получила оппозиционная политсила «Самоопределение». В парламент также прошли “Демократическая лига Косово”, Демократическая партия Косово и “Альянс за будущее Косово”.

Косово ранее входило в состав Югославии (позже Сербии). В 1991 году Приштина объявила о создании независимой республики, в результате в стране начались столкновения между сторонниками отделения и правительственными силами. В 1999 году в Косово был введен военный контингент НАТО, а страна перешла под управление ООН.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. По состоянию на 26 августа 2019-го статус Косово признали 100 из 193 стран – членов Организации Объединенных Наций. Сербия не признает статус республики. Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности блокируют вступление Косово в ООН.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: видео Видео: Jerry Heil / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»