Украинский футболист Зинченко был удален впервые в карьере в матче против «Тоттенхэма»

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко впервые в карьере был удален в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма», пишет официальный сайт клуба из Манчестера.

Украинец получил первую желтую карточку на 42-й минуте поединка за неспортивное поведение, вторую – на 60-й за срыв атаки соперника.

Это были первые желтые карточки зля Зинченко в чемпионате Англии. До этого футболист получил четыре предупреждения во взрослом футболе.

«Тоттенхэм» забил первый гол через три минуты после удаления украинца, а на 71-й счет стал 2:0 в пользу лондонского клуба.

После матча главный тренер «Манчестер Сити» испанец Пеп Гвардиола в комментарии официальному сайту клуба сказал, что удаление Зинченко было ключевым эпизодом игры: «Это было морально тяжело для команды. Мы говорили с ним в перерыве, чтобы он был осторожен с желтыми карточками».

Зинченко на своей странице в Instagram извинился перед партнерами и болельщиками «Манчестер Сити»: «Удаление – полностью моя вина. Это будет хорошим уроком. Единственное, что я могу пообещать, – я буду работать усерднее, чем когда либо прежде».

I would like to do apologize to the team and all City’s fans. No doubts it’s completely on me. It’s gonna be a very good lesson and the only what can I promise you that I’m going to work harder than ever before @mancity

Для украинца этот поединок был 16-м в сезоне за «Манчестер Сити» во всех турнирах и 11-м в чемпионате Англии.

После этого поражения «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 51 очко, что на 22 меньше, чем у «Ливерпуля». «Тоттенхэм» занимает пятое место и имеет в активе 37 пунктов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

