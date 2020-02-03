Украинский футболист Зинченко был удален впервые в карьере в матче против «Тоттенхэма»

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко впервые в карьере был удален в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма», пишет официальный сайт клуба из Манчестера.
Украинец получил первую желтую карточку на 42-й минуте поединка за неспортивное поведение, вторую – на 60-й за срыв атаки соперника.
Это были первые желтые карточки зля Зинченко в чемпионате Англии. До этого футболист получил четыре предупреждения во взрослом футболе.
«Тоттенхэм» забил первый гол через три минуты после удаления украинца, а на 71-й счет стал 2:0 в пользу лондонского клуба.
После матча главный тренер «Манчестер Сити» испанец Пеп Гвардиола в комментарии официальному сайту клуба сказал, что удаление Зинченко было ключевым эпизодом игры: «Это было морально тяжело для команды. Мы говорили с ним в перерыве, чтобы он был осторожен с желтыми карточками».
Зинченко на своей странице в Instagram извинился перед партнерами и болельщиками «Манчестер Сити»: «Удаление – полностью моя вина. Это будет хорошим уроком. Единственное, что я могу пообещать, – я буду работать усерднее, чем когда либо прежде».
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I would like to do apologize to the team and all City’s fans. No doubts it’s completely on me. It’s gonna be a very good lesson and the only what can I promise you that I’m going to work harder than ever before @mancity
Для украинца этот поединок был 16-м в сезоне за «Манчестер Сити» во всех турнирах и 11-м в чемпионате Англии.
После этого поражения «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 51 очко, что на 22 меньше, чем у «Ливерпуля». «Тоттенхэм» занимает пятое место и имеет в активе 37 пунктов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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