Турецкие солдаты погибли в Идлибе от артобстрела сирийских правительственных войск

Турецкие солдаты погибли в Идлибе от артобстрела сирийских правительственных войск

03.02.2020, 11:14, Новости дня

СТАМБУЛ – Четыре турецких солдата были убиты, еще девять получили ранения, в том числе один – серьезные, в результате интенсивных артиллерийских ударов сирийских правительственных войск в провинции Идлиб в понедельник. Об этом сообщило министерство обороны Турции.

Турецкие военные немедленно нанесли ответный удар, уничтожив цели в Идлибе, говорится в письменном заявлении министерства без каких-либо деталей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара будет и впредь отвечать на атаки на ее войска в Идлибе.

«Мы ответили на эти атаки и будем поступать так же и впредь, будь то с помощью нашей артиллерии или минометов. Мы твердо намерены продолжать свои операции в целях безопасности нашей страны, народа и наших братьев в Идлибе», – заявил он журналистам в Стамбуле.

«Те, кто сомневаются в нашей решимости, скоро поймут, что они ошиблись», – добавил президент Турции.

Силы сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации недавно добились определенных успехов в Идлибе, и Эрдоган заявил в пятницу, что Турция может начать там военную операцию, если боевые действия не прекратятся.

Турция, которая уже приняла 3,6 миллиона беженцев из Сирии, опасается новой волны мигрантов из Идлиба. У нее есть 12 военных наблюдательных постов в окрестностях региона, созданных в рамках соглашения с Россией и Ираном 2017 года. Некоторые из них с тех пор были окружены наступающими сирийскими правительственными войсками.

В заявлении министерства обороны Турции говорится, что сирийские правительственные войска нанесли артиллерийские удары по турецким подразделениям, «направленным в качестве подкрепления для предотвращения столкновений в Идлибе несмотря на то, что их позиции были заранее согласованы».

Идлиб является последним крупным оплотом повстанцев в почти девятилетней войне в Сирии, и Эрдоган обвиняет Россию в нарушении соглашений о снижении интенсивности боевых действий в регионе. В пятницу Москва отвергла эти обвинения.



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Последнее: СТАМБУЛ – Четыре турецких солдата были убиты, еще девять получили ранения, в том числе один – серьезные, в результате интенсивных артиллерийских ударов сирийских правительственных войск в провинции Идлиб в понедельник. Об этом сообщило министерство обороны Турции. Турецкие военные немедленно нанесли ответный удар, уничтожив цели в Идлибе, говорится в письменном заявлении министерства без каких-либо деталей. Президент […]

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