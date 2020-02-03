Эксперт указал на причины боевых действий между Турцией и Сирией

«Изначально не исключались провокации со стороны протурецкой Сирийской национальной армии. Им нужна была акция, которая создала бы громкий скандал. Эрдоган был просто обязан жестко отреагировать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, комментируя массированные удары, нанесенные турками по сирийским позициям в Идлибе. Атака была названа ответом на гибель четырех турецких военных.

Инцидент, который привел к прямому столкновению турецких военных с сирийскими правительственными войсками, мог быть вызван провокацией боевиков из протурецкой коалиции «Сирийская национальная армия», полагает политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян.

В понедельник истребители F-16 ВВС Турции и артиллерийские расчеты нанесли удары по сорока целям в сирийском Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих. Ранее СМИ сообщили, что четверо турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе.

«В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», – передает ТАСС слова президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана. По его словам, турецкие и российские военные специалисты поддерживают контакты. «Мы направили РФ послание – не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является» режим Башара Асада, сообщил Эрдоган.

«У РФ была договоренность с Турцией по Идлибу. Она заключалась в том, что Турция не будет препятствовать наступлению войск Башара Асада, – полагает Мирзаян. – Анкара пошла на эту сделку в обмен на помощь Росии в Ливии, плюс были достигнуты прямые договоренности с Москвой, в результате которых Асаду было разрешено занять часть провинции Идлиб». При этом ситуация оставалась шаткой, учитывая действия боевиков «Сирийской национальной армии», добавил эксперт.

«Было понятно, что их фронт рушится в результате наступления сирийских войск. Им нужна была какая-либо акция, которая создала бы серьезные, как минимум дипломатические препятствия, для продвижения Асада. Что-нибудь такое, чтобы вызвало серьезный скандал», – отметил Мирзаян.

Собеседник полагает, что пока прямого и масштабного столкновения между турецкой армией и Сирийской арабской армией ожидать не следует. С точки зрения Мирзаяна, Эрдоган не заинтересован в серьезном вовлечении Турции в конфликт с Дамаском. Но Анкара не могла не продемонстрировать жесткую реакцию, «потому что в противном случае Эрдогана не понял бы его собственный электорат», считает собеседник.





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Последнее: «Изначально не исключались провокации со стороны протурецкой Сирийской национальной армии. Им нужна была акция, которая создала бы громкий скандал. Эрдоган был просто обязан жестко отреагировать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, комментируя массированные удары, нанесенные турками по сирийским позициям в Идлибе. Атака была названа ответом на гибель четырех турецких военных. Инцидент, который привел к […]