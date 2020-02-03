В Японии началось извержение вулкана Синдакэ

В Японии началось извержение вулкана Синдакэ

03.02.2020, 11:06, Новости дня

В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ на одном из островов южной префектуры Кагосима. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Метеорологическое управление.

Извержение этого вулкана на острове Кутиноэрабу имело место в 5.31 утра по местному времени (22.31 по киевскому), столбы дыма достигали в высоту 7 тыс. метров.

Примерно в 900 м от кратера наблюдались потоки пепла, камней и газов, а крупные камни выбрасывались до высоты около 600 метров.

Телеканал сообщает, что ни пирокластический поток, ни камни не достигли жилых районов.

Предупреждение на случай извержения вулкана издано на уровне трех баллов по пятибалльной шкале.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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