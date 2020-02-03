Роскосмос разработал трамваи для Восточного

Роскосмос разработал трамваи для Восточного

03.02.2020, 11:05, Новости дня

Специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) и предприятия «Титан-Баррикады» разработали трамвайный вагон нового поколения, сообщили в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в Роскосмос).

«Совместно с АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») специалистами АО «УКВЗ» разработана современная двухсекционная модель трамвайного вагона нового поколения со 100% низким уровнем пола», – передает ТАСС сообщение ОРКК.

Там добавили, что «испытания нового трамвая пройдут в феврале в одном из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья – Волжском».

«Благодаря высокому спросу, помимо расширения номенклатуры выпускаемой продукции, завод планирует нарастить мощности, увеличив объемы основного производства до 200 трамваев в год», – говорится в сообщении.

Тем временем гендиректор «Усть-Катавского вагоностроительного завода» Роман Новиков заявил, что трамваи появятся на космодроме Восточный.

«Достигнута предварительная договоренность об организации трамвайного движения на космодроме Восточный», – отметил Новиков.

По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны. Техническое обслуживание будет осуществляться силами завода.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Во время церемонии открытия 54-го матча американской Национальной футбольной лиги (NFL) певица Бейонсе и ее супруг – американский рэпер Jay-Z – проигнорировали кодекс прапора США, оставаясь сидеть на своих местах во время исполнения национального гимна страны. Об этом сообщает издание TMZ.  Вместе с родителями в ложе находилась их восьмилетняя дочь Блю Айви. Охранник семьи Бейсонсе-Jaj-Z, как и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика