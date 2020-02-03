Эксперт объяснил причину невозможности остановить старение

Эксперт в области генетики Дмитрий Мадера объяснил причину невозможности остановить старение для человечества. Она заключена в самих клетках, которые не могут делиться бесконечно и в конечном итоге вырабатывают свой ресурс.

Старение, как таковое, имеет несколько областей воздействия на организм и отличается видимыми и генетическими процессами. Генетик Дмитрий Мадера отметил, что даже в будущем, вряд ли, человечеству удастся полностью исключить старение, так как это — естественный процесс клеток. Во время деления они теряют часть своего объёма, и в какой-то момент эта способность существенно замедляется вплоть до полной остановки. Тогда и наступает смерть. Современная медицина научилась замедлять скорость потери объёма клеток, но вот полностью остановить его не под силу человечеству.

В завершении своего объяснения господин Мадера рассказал, что человечество сможет существенно продвинуться в увеличении средней продолжительности жизни. Благодаря медицинским разработкам уже в обозримом будущем станет возможно увеличить максимальный возраст до 150 лет, а среднюю продолжительность поднять до 90-100.

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