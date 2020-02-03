Меган Маркл призналась в обмане ради получения роли

Меган Маркл призналась в обмане ради получения роли

03.02.2020, 11:04, Разное

Актриса Меган Маркл, которая получила всемирную известность после брака с британским принцем Гарри, пояснила о своём обмане ради получения роли. Знаменитость описала случай, который произошел в 2015 году.
По словам Меган Маркл, во время кастинга для многосерийной картины «Форс-мажоры» она обманула комиссию, сказав о своём членстве в американской Гильдии киноактеров. На тот момент будущая родственница британской королевы ощущала себя ужасной мошенницей.

Маган Маркл и принц Гарри в начала этого года рассказали об отказе от привилегий и обязанностей членов монаршей семьи Великобритании и готовности самостоятельно заняться собственным обеспечением. Супруги подчеркнули желание сформировать свою благотворительную организацию. Проживать они станут в Великобритании и периодически – в Северной Америке. Вдобавок, иностранные издания распространили сообщения о сотрудничестве Маркл с Disney. Елизавета II оказалась огорчена решением внука и его жены жить независимо от остальной части королевской семьи, однако в итоге одобрила эту инициативу.



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