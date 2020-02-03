Мишустин поручил подготовить документы на ввоз незарегистрированных лекарств

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить документы по ввозу в Россию незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний.
«Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторились такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом «Фризиум». В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, конечно, в первую очередь, это дети», – сказал Мишустин.
Он напомнил, что соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным. «Здесь я попрошу Татьяну Алексеевну Голикову четко организовать работу по этому направлению и доложить о готовности регионов к выполнению национального плана», – добавил премьер, передает РИА «Новости».
В конце января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств с содержанием психотропных веществ.
Кроме того, 15 января Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал не допустить больше ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.
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