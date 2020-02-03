Мишустин поручил подготовить документы на ввоз незарегистрированных лекарств

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить документы по ввозу в Россию незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний.

«Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторились такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом «Фризиум». В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, конечно, в первую очередь, это дети», – сказал Мишустин.

Он напомнил, что соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным. «Здесь я попрошу Татьяну Алексеевну Голикову четко организовать работу по этому направлению и доложить о готовности регионов к выполнению национального плана», – добавил премьер, передает РИА «Новости».

В конце января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, 15 января Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал не допустить больше ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Во время церемонии открытия 54-го матча американской Национальной футбольной лиги (NFL) певица Бейонсе и ее супруг – американский рэпер Jay-Z – проигнорировали кодекс прапора США, оставаясь сидеть на своих местах во время исполнения национального гимна страны. Об этом сообщает издание TMZ. Вместе с родителями в ложе находилась их восьмилетняя дочь Блю Айви. Охранник семьи Бейсонсе-Jaj-Z, как и […]