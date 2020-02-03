Медицинские маски подорожали в 35 раз в аптеках Курской области

Медицинские маски в аптеках Курской области подорожали в 35 раз на фоне сообщений о коронавирусе, сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.
«Вызывает волнение и тревогу факт реагирования наших торговых сетей, прежде всего, аптечных, на такую неспокойную ситуацию. К сожалению, мер государственного реагирования по формированию отпускных цен в аптечной сети нет. Поэтому, как только возникла эта ситуация (распространение коронавируса — ИФ), аптечные сети отреагировали резким повышением цен. Уже вчера на территории Курской области, если до этого маска стоила 1 рубль, стоимость одной маски достигала 35 рублей», — рассказала Хмелевская.
По ее словам, власти региона пытаются сдержать рост цен в аптечных сетях путем уговоров ритейлеров. «К сожалению, кроме уговоров, иных правовых механизмов у нас нет», — отметила она.
Всего от коронавируса 2019-nCoV умерли 362 человека: 361 в Китае и один на Филиппинах, зафиксировано 17,3 тысячи случаев заражения, передает Associated Press. 475 человек в Китае выздоровели, более 20 тысяч человек проверяют на наличие вируса.
Напомним, с сегодняшнего дня РФ на неопределенное время приостановит железнодорожное сообщение с Китаем. Это решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.
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