Главу Керчи и ее заместителя все же отправили в отставку после скандала с блокадниками

Главу Керчи и ее заместителя все же отправили в отставку после скандала с блокадниками

03.02.2020, 10:57, Новости дня

Председателя Керченского городского совета Майю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников города. Как сообщает РИА «Новости», решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы.

На прошлой недели Хужина и Щербула подарили ветеранам по батону белого хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Фото со встреч, где чиновницы в норковых шубах вручают «подарки» пенсионерам, опубликовала сама Хужина, однако вскоре удалила публикацию из-за негативной реакции пользователей соцсетей. После этого Хужина написала заявление об отставке, однако почти сразу же передумала и забрала его. «Мой дед, который лежит в братской могиле, будет только рад, если я буду хорошо выглядеть, если я буду сытой. Он за это отдал свою жизнь», — заявила чиновница.



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