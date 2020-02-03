Собчак в черном гриме покривлялась на камеру

Российская телеведущая Ксения Собчак в черном гриме, напоминающем сажу, покривлялась на камеру. Видео она обнародовала в Instagram.
«Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!» – написала она.
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Решила всем показать свое истинное лицо !!!! Наслаждайтесь !!! #скорошотобудет
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ, позже вела проект «Блондинка в шоколаде». Она создала проект «Собчак живьем» на телеканале «Дождь». Вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь». Сейчас ведет авторский проект «Осторожно, Собчак!» на своем YouTube-канале.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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