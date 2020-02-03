Jaguar назвал лишнюю деталь в дизайне автомобилей

Jaguar назвал лишнюю деталь в дизайне автомобилей

03.02.2020, 10:52, Новости дня

Японская компания Jaguar приняла решение об изменении дизайна своей техники.

Таким образом, все последующие модели автомобилей избавятся от объемных решеток радиатора. Глава по стилю Jaguar указал, что причина применения крупных радиаторной решеток связана с тем, что бренды пытаются привлечь внимание к своим автомобилям. Фактически, потребность в использовании таких элементов отпала из-за современных вариантов исполнения автомобилей.

В дальнейшем продукция марки Jaguar может получить еще более изящный дизайн, который полностью избавляется от прежних форм. Однако разработчики активно продолжат также выпускать более производительные и продвинутые модели с соответствующими техническими параметрами.



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