Вынесен приговор по делу об избиениях в ярославской колонии

Вынесен приговор по делу об избиениях в ярославской колонии

03.02.2020, 10:51, Новости дня

Бывший сотрудник ярославской колонии № 1 Владимир Костюк, который обвиняется в избиении заключенного Павла Соколова, приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком в четыре года, сообщили в Заволжском суде Ярославля.

По материалам суда, Костюк в октябре 2016 года избил заключенного Соколова в ИК-1 Ярославля. Уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») было возбуждено после публикации видеозаписи с избиением Соколова. Костюк применил силу к заключенному, повалил его на пол, пытался снять с него куртку.

«Три с половиной года условно, установлен испытательный срок четыре года», – передает ТАСС сообщение суда, где уточнили, что также суд запретил Костюку занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

В марте 2019 года пресс-служба УФСИН по Ярославской области, комментируя опубликованные «Новой газетой» видеозаписи с избиением заключенных ИК-1, сообщила, что одна из них была выявлена службой безопасности ведомства и передана следствию еще 16 февраля.



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