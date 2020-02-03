Daily Sabah — на фоне боёв за Идлиб в Турции растут антироссийские настроения

Согласно недавно проведённому опросу, 72% турецких граждан заявили о том, что на фоне боёв за сирийскую провинцию Идлиб их отношение к РФ изменилось к худшему, пишет Daily Sabah. Кроме того, две трети респондентов отметили, что поддержка Москвой ливийского генерала Халифы Хафтара также негативно сказалась на престиже Москвы.



Reuters

На фоне военных действий Дамаска в провинции Идлиб в Турции растут антироссийские настроения, пишет Daily Sabah со ссылкой на недавно проведённый опрос.

В этом опросе, как отмечается в статье, приняли участие 1000 человек из 67 турецких провинций. На фоне обстрелов провинции Идлиб 72% участников заявили, что отношение к РФ изменилось к худшему.

Кроме того, около 66% участников указали на то, что, по их мнению, на «престиже России» негативно сказалась поддержка Москвой ливийского «генерала-путчиста» Халифы Хафтара.

На вопрос о том, доверяют ли турецкие респонденты России, лишь 16% ответили утвердительно, а 58% заявили об обратном. Половина опрошенных в качестве причины для недоверия назвали роль российской стороны в сирийском кризисе. Ещё часть респондентов высказались более конкретно, указав в качестве причины партнёрские отношения Москвы с сирийским режимом.

Также лишь 46% опрошенных высказались в поддержку возможного заключения долгосрочной сделки с Россией, а 54% выступили с противоположным мнением.

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