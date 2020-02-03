Роскосмос будет выпускать лифты на своем трамвайном заводе

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе, которое является предприятием Роскосмоса, приступили к налаживанию производства лифтов. Ранее на завод занимался только выпуском трамваев.
"К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации (входит в Роскосмос), отметив, что госкорпорация таким образом расширяет свой портфель гражданской продукции.
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