Роскосмос будет выпускать лифты на своем трамвайном заводе

Роскосмос будет выпускать лифты на своем трамвайном заводе

03.02.2020, 10:43, Новости дня

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе, которое является предприятием Роскосмоса, приступили к налаживанию производства лифтов. Ранее на завод занимался только выпуском трамваев.

"К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации (входит в Роскосмос), отметив, что госкорпорация таким образом расширяет свой портфель гражданской продукции.

Источник: Вести



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