Генпрокуратура предлагает создать единый ресурс по борьбе с кибермошенничеством

Генпрокуратура предлагает создать единый ресурс по борьбе с кибермошенничеством

03.02.2020, 10:43, Новости дня

Генеральная прокуратура РФ выступила с предложением создать специализированный ресурс для противодействия кибермошенничеству в финансовой сфере.

Сейчас в РФ нет механизма подачи сообщений о мошенничестве в интернете. Необходимо подать заявление о преступлении в правоохранительные органы. Либо второй вариант – рапорт сотрудника. Также отсутствует и структура, которая осуществляет оперативную работу с гражданами по киберпреступлениям.

По информации "Коммерсанта", спецресурс предполагается запустить в рамках Единого портала государственных услуг. На нем будет проводиться сбор, хранение и систематизация полученной информации, а также взаимодействие с другими органами в области безопасности в интернете. Также предполагается создать черный список фишинговых и мошеннических ресурсов.

В нашей стране каждый третий человек сталкивался с кибермошенничеством, а почти каждый десятый пострадал от него. При этом, по словам экспертов, до суда доходит лишь около 7 процентов таких дел.

 

Источник: Вести



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