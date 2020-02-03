Скандалы: «Дали два часа на сборы»

Бывший замруководителя аппарата правительства Медведева Андрей Логинов и его сын Денис находились в центре войны за похоронный бизнес

Скандал с делом Ивана Голунова затронул не только силовиков, но и чиновников из правительства. В историю с расследованием о ритуальном бизнесе оказался косвенно вовлечен замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов. Госслужащий и его семья имели свои интересы в «похоронке». Об этом в первом из двух своих расследований о ритуальных услугах писал Иван Голунов. По совпадению Андрея Логинова уволили в то время, когда активизировались следственные действия по делу о фабрикациях в отношении журналиста.

Отставка Логинова

С приходом на пост премьер-министра Михаила Мишустина в правительстве начались кадровые перестановки. Значительная часть министров покинули свои посты, вместе с ними уходили и сотрудники ниже рангом. В числе уволенных оказался заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Логинов.

«Начальников выгоняли быстро, например, заслуженному заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Логинову дали два часа, чтобы освободить кабинет», — так утверждают три собеседника в Белом доме. «Никто не торопил», — сказал «Проекту» сам Логинов. Впрочем, еще три собеседника в Белом доме говорят, что из кабинетов выгоняли почти всех руководителей аппарата. А уволенных министров лишали машин, так что им впервые за долгое время приходилось ехать домой на такси, рассказывали собеседники «Проекта» в Белом доме», — так описывал уход госслужащего издание «Проект».

Уволенный чиновник был среди главных долгожителей в правительстве. Еще при Борисе Ельцине, в 1993-1994 годах, он работал начальником пресс-службы Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. В 1994 году перешел в администрацию президента, где занимался взаимодействием с парламентариями из Совфеда и Госдумы. Однако большую часть своей карьеры (12 лет) Логинов провел в должности полномочного представителя правительства в нижней палате парламента. Кресло замруководителя аппарата правительства чиновник занял в 2012-м. Уже в следующем году Логинов вошел в рейтинг Forbes «Власть и деньги», где занял 43-ю строчку среди госслужащих с доходом в 116 миллионов рублей.

В аппарате правительства Логинов проработал оставшиеся семь лет. По времени отставка чиновника совпала с активизацией следственных действий и задержанием полицейских, фигурирующих в деле Ивана Голунова.

Дело Голунова

Столичные полицейские задержали спецкора издания «Медуза» в начале лета 2019 года на Цветном бульваре — в центре Москвы. Ивана Голунова подозревали в незаконном обороте наркотиков. В его квартире на Вешняковской улице прошли обыски, а пресс-служба МВД опубликовала релиз о якобы находившейся в жилище корреспондента нарколаборатории.

Коллеги Голунова, общественные деятели, политики и многие другие сразу же начали публично заявлять: они не верят, что журналист-расследователь мог торговать запрещенными веществами. В поддержку Ивана прошло несколько акций крупных протестный акций. В МВД разобрались и признали, что дело в отношении корреспондента сфабриковано, и журналиста отпустили. Сам Иван Голунов считал, что возбужденное в отношении него уголовное дело — это заказ, а причина заказа — его расследования о столичном рынке ритуальных услуг.

После того как уголовное преследование Голунова было прекращено, из полиции уволили оперативников, которые «разрабатывали» и задерживали журналиста. Также должностей лишились Юрий Девяткин — глава управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД, начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель пресс-службы Юрий Титов, сотрудники которого разместили фейковый пресс-релиз на сайте МВД.

СК начал проводить проверку в отношении полицейских. Однако следователи не торопились возбуждать уголовное дело на сотрудников правоохранительных органов. Лишь спустя полгода после освобождения Голунова на большой пресс-конференции Владимир Путин объявил журналистам, что в отношении оперативников начали уголовное разбирательство. Это произошло 18 декабря, а уже в конце января 2020-го были арестованы все пять оперов, принимавших участие в задержании Голунова.

Логинов и похоронка

Но скандал с журналистскими расследованиями в похоронной сфере города Москвы затронул не только сотрудников СМИ и силовиков, но и чиновников из правительства, а также из столичной мэрии. В историю с расследованием Голунова о ритуальном бизнесе оказался косвенно вовлечен и замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов. Госслужащий и его семья имели свои интересы в «похоронке». Об этом в первом из двух своих расследований о ритуальных услугах писал Иван Голунов.

«Два собеседника «Медузы» в ритуальной отрасли рассказывают, что начиная с осени 2017 года Андрей Логинов лоббировал скорейшее принятие нового закона о погребении, подготовленного Минстроем. Жена Андрея Логинова Светлана в тот момент возглавляла Центральный научно-исследовательский и проектный институт Минстроя, а руководителем министерства был его хороший знакомый Михаил Мень», — писал в одном из своих расследований Голунов.

Журналист установил, что у Андрея Логинова есть сын — Денис. Мужчина возглавлял межрегиональное отделение движения «Реструкт», созданного неонацистом Максимом (Тесаком) Марцинкевичем. Однако после посадки Тесака Логинов-младший был вынужден искать более легальные сферы заработка.

Денис перешел работать в НКО «Верум», организации, которая зарабатывала на юридических консультациях для людей, столкнувшихся с проблемами при организации похорон. Несмотря на то что президентом «Верума» выступал Владимир Горелов, Логинов принимал непосредственное участие в переговорах с клиентами.

«Несколько людей, общавшихся с «Верумом», рассказали «Медузе», что в переговорах от имени организации участвовал Денис Логинов. <…> Три представителя похоронной индустрии опознали Дениса Логинова по фотографии как человека, участвовавшего в переговорах в офисе «Верума». Аватар Логинова в Facebook снят в переговорной организации», — писал журналист Иван Голунов.

Медийное противостояние

Как рассказали Daily Storm бывшие сотрудники НКО, у «Верума» был свой сайт — Russian Deadline, который располагался по адресу russiandeadline.ru. В достоверности этой информации можно убедиться, благодаря сервису Wayback Machine: если проверить содержимое Russian Deadline за 2018 год, видно, что на сайте публиковались материалы, посвященные похоронной сфере.

Весной 2019 года Russian Deadline прошел через ребрендинг. Портал поменял дизайн и получил официальную регистрацию в качестве СМИ.

Первая публикация была посвящена рынку ритуальных услуг. Но главными героями материала стали не силовики, а руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в ведении которого официально находится и ритуальная отрасль.

«В июне со страниц мировой прессы не сходило имя Ивана Голунова, которому подкинули наркотики. Журналисты издания «Проект» первыми сообщили о том, что задержание связано с расследованием журналиста о похоронном бизнесе Москвы. А на следующий день главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил о непричастности мэрии Москвы к данной истории. После освобождения Голунов совместно с коллегами из других изданий выпустил свое расследование о ГБУ «Ритуал» и руководстве московского УФСБ. Однако за кадром остался чиновник, который курирует похоронную отрасль столицы, — Алексей Немерюк», — так начиналась статья, опубликованная на сайте Russian Deadline.

По словам источников Daily Storm, в мэрии остались недовольны публикацией в издании, связанном с уже прекратившим на тот момент деятельность «Верумом», но судебных исков к Russian Deadline предъявлять не стали. Ситуацию прокомментировали Daily Storm в правоохранительных органах.

«В НКО «Верум» главную роль играл Денис Логинов, они пытались не просто лишить монополии ГБУ «Ритуал», а пытались играть и против силовиков, и против мэрии, которая контролирует похоронную отрасль. Именно от них были заказы на Немерюка и прочих. В том числе были созданы СМИ и Telegram-паблики, куда ставилась закауха», — пояснил источник в силовых структурах.

По его словам, расследование в отношении оперативников, подбросивших наркотики корреспонденту «Медузы», отразилось и на судьбе четы Логиновых. В частности, на решении об увольнении Андрея Логинова из аппарата правительства.

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