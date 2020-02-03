В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Соответствующие поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс.

За шум по ночам в жилых домах депутаты Государственной думы хотят карать россиян более сурово. Законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в ночное время парламентарии рассмотрят на одном из заседаний.

При этом закон о ночной тишине в жилых посещениях планируется ввести на федеральном уровне. Если закон юудет принят, запрет на шум нужно будет поддерживать с 23:00 до 7:00. Нарушителя покоя оштрафуют на сумму до 150 тысяч рублей. В законопроекте прописана ответственность за тишину хозяина помещения — вне зависимости от того, кто на самом деле тревожил соседей шумом.

В случае принятия поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс. Сейчас ограничений относительно шума в жилых домах ночью на федеральном уровне не существует.

Напомним, что ранее москвичи жаловались на шум из-за реконструкции СК «Олимпийский».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу, в Центральной Африке вообще нет никаких российских баз и не планируется, сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко. «Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция – […]