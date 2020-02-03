В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Соответствующие поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс.
За шум по ночам в жилых домах депутаты Государственной думы хотят карать россиян более сурово. Законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в ночное время парламентарии рассмотрят на одном из заседаний.
При этом закон о ночной тишине в жилых посещениях планируется ввести на федеральном уровне. Если закон юудет принят, запрет на шум нужно будет поддерживать с 23:00 до 7:00. Нарушителя покоя оштрафуют на сумму до 150 тысяч рублей. В законопроекте прописана ответственность за тишину хозяина помещения — вне зависимости от того, кто на самом деле тревожил соседей шумом.
В случае принятия поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс. Сейчас ограничений относительно шума в жилых домах ночью на федеральном уровне не существует.
Напомним, что ранее москвичи жаловались на шум из-за реконструкции СК «Олимпийский».
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