В Совфеде оценили претензии Эстонии в адрес России

«В ответ на эстонские претензии можно вспомнить, к примеру, о том, как РФ оплатила советские долги, которые приходились на долю эстонцев», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал заявления эстонских политиков о том, что Тартуский договор 1920 года действует и нужно «требовать репараций» от Москвы, либо пересмотреть российско-эстонскую границу.

«В Эстонии очередное политическое оживление. О чем им еще говорить? О том, что они потеряли около трети населения при вступлении в Евросоюз? Там люди разбежались, произошло «обезлюживание» в стране. О том, что ЕС прекращает финансирование тех программ, на которые традиционно выделялись деньги, аргументируя это тем, что теперь эстонцы должны самостоятельно это делать? О том, что цены на бензин в Эстонии заметно выше, чем в России? О том, что Эстония не в лидерах экономического роста в ЕС?» – рассуждает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Эстонцы вынуждены говорить о набивших оскомину темах, о «проклятых» русских, вспоминать о Тартуском мирном договоре. В ответ можно вспомнить, например, о том, как Российская Федерация оплатила советские долги, которые приходились на долю Эстонской ССР, – отметил собеседник.

Накануне вечером официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления эстонских политиков о том, что Тартуский договор1920 года действует и что нужно «требовать репараций». Ранее о действительности Тартуского договора заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Договор, заключенный Советской Россией и первой Эстонской республикой, установил границу между двумя государствами. Тогда в состав Эстонии вошли русские города Ивангород и Печоры и их окрестности. Эти территории были возвращены в состав РСФСР в 1944 году, после освобождения Эстонии от нацистской оккупации.

В 2005 году РФ и Эстония согласовали параметры границы (исключив взаимные претензии), однако эстонский парламент заблокировал ратификацию пограничного договора, потребовав включить в преамбулу упоминание Тартуского соглашения 1920 года. Отметим, что Кальюланд признала, что границы государств, установленные после Второй мировой войны, менять не следует. Однако депутаты от националистической Консервативной народной партии (EKRE) требуют предъявить к РФ претензии на «утерянные» территории, либо потребовать репараций за них.

По мнению Климова, споры по поводу Тартуского договора бессмысленны. «Самые отпетые русофобы понимают, что ни копейки Эстония не получит от России, – считает сенатор. – Я недавно встречался с людьми, постоянно проживающими в Эстонии. У них в голове абсолютная ясность относительно происходящего – политики используют такие заявления для манипуляции общественным мнением поредевшего населения страны. Число людей, которые придерживаются другой точки зрения, сокращается».

«Истошные крики о том, что РФ скоро оккупирует Эстонию, и поэтому на территории страны надо держать несколько танков НАТО – это похоже на бред сумасшедшего. Все вместе взятое вызывает сожаление, но не более того», – заключил сенатор.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала историю и нынешнее состояние российско-эстонского пограничного спора.

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