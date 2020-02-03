Посол РФ заявил о нарушениях закона погибшими в ЦАР журналистами

Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, сообщил посол Росси в Банги Владимир Титоренко.

«Они (российские журналисты) въехали с нарушением многих законов ЦАР. Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где написано, что они являются волонтерами ООН. Но российский гражданин, который является руководителем такого центра, не может быть ооновским чиновником, который подписывает такие удостоверения. Их почему и пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули бы ночевать в город», – передает РИА «Новости» слова Титоренко.

«Потом они пытались проникнуть на военную базу Беренго, не получив разрешения министерства обороны ЦАР, а это секретный военный объект. Прилетели в Банги, не зарегистрировав ввоз аппаратуры для съемки, а это запрещено законом. Я могу перечислить еще массу законов, которые были нарушены», – добавил посол.

Он отметил, что люди, которые направили журналистов на задание в ЦАР, не обеспечили им необходимый уровень безопасности: им должны были нанять ЧОП, который бы их сопровождал, а также они должны были уведомить посольство, дипломаты оказали бы им консультационную помощь.

«То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни. И на сайте посольства, и на сайте МИД РФ висят предупреждения и список стран, которые категорически не рекомендуется посещать, там прописаны все правила посещения этих стран», – добавил дипломат.

Титоренко добавил, что убийц российских журналистов в ЦАР пока не нашли, это могли быть выходцы из других стран.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наемники, потому что здесь много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом… Найти убийц очень тяжело. Наши журналисты подверглись нападению в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск. Там свободно перемещаются чисто криминальные элементы. Их ищут», – сказал Титоренко.

Он отметил, что все, что можно было сделать – снять показания с местных жителей, провести баллистические экспертизы, передать все материалы – все это было сделано властями ЦАР.

«Расследование идет, но найти людей, которые могли скрыться в сопредельной стране, тяжело. Место, где произошло убийство – это район, где проходят пути перегона скота. Говорившие между собой якобы на арабском языке — это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке. За это время эти преступники могли скрыться на территории сопредельных стран. Это не такой простой процесс, но он идет. Власти ЦАР же не закрывают это дело из-за того, что убийцы не найдены», – резюмировал посол.

По словам Титоренко, единственный свидетель убийства российских журналистов в ЦАР уже дал все показания.

«Все показания дает только один человек – это водитель, который с ними ехал и который смог сбежать. Если верить его показаниям – у журналистов пытались отнять деньги, видеокамеры и так далее. Они их не отдавали, и в ответ, видимо, нападавшие прибегли к насилию. Но водитель скрылся. Он видел, что началась ссора между журналистами и вооруженными людьми. То есть это не нападение из-засады – взяли и выскочили, нет. Мы исходим из того, что дает местная сторона. Люди говорили на неком диалекте арабского языка. Водитель дал описание того, что он запомнил. Это на сегодня единственный свидетель, который жив и может дать показания. Но он все показания уже дал», – сказал посол.

30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о необходимости максимально ускорить расследование. В ведомстве отметили, что в министерство юстиции и по правам человека ЦАР были направлены запросы об оказании правовой помощи по уголовному делу.

Ранее стало известно, что в причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Напомним, в январе официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах этого преступления.

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Последнее: Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу, в Центральной Африке вообще нет никаких российских баз и не планируется, сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко. «Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция – […]