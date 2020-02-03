Ученые потребовали раскрыть экспертизы российских лекарств

Россияне сегодня слабо доверяют отечественным препаратам

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований потребовала от Минздрава опубликовать на официальном сайте Единого реестра зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) лекарств экспертные отчеты о препаратах. В заявлении комиссии отмечается: тот факт, что министерство не обнародует заключения экспертов, нарушает правила ЕАЭС и собственный приказ Минздрава.

В реестре ЕАЭС имеются данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение. Из них 16 лекарств получили удостоверение о регистрации от Минздрава РФ, однако ни по одному из этих препаратов экспертиза не была опубликована, заявляют члены комиссии РАН. В заявлении также отмечается, что «российская сторона является единственным участником союза, нарушающим эти требования».

Россияне не спешат доверять отечественным препаратам

В прошлом году комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований предъявляла схожие претензии Минздраву. В прошлый раз специалисты указывали, что ведомство не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств, которые обращаются на российском рынке.

Однако Минздрав в ответ на озвученные претензии заявили, что на самом деле экспертные заключения публикуются, однако размещаются в закрытой части сайта. Прочитать заключения на препараты может только их производитель, а сведения в заключениях составляют «коммерческую тайну».

В прошлом году НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко и межотраслевое объединение «Фармпробег» провели пациентское исследование «Качество и доступность лекарственных средств-2019». В нем приняли участие 1237 россиян из разных регионов страны. Сопоставимым было количество респондентов в аналогичном исследовании ВЦИОМ и Национального НИИ общественного здоровья, проведенном в 2013–2014 г.г., что дает возможность сравнить результаты и увидеть, становится ли ситуация с лекарствами в стране лучше.

Оказалось, что с проблемой качества препаратов столкнулись 66% опрошенных. При этом на 8% вырос показатель «сомнений в подлинности» приобретаемых лекарственных препаратов.

Врачи, с которыми удалось побеседовать «Блокноту», подтвердили, что россияне по-прежнему слабо доверяют российским препаратам. Многие при наличии альтернативы предпочитают приобретать лекарства, произведенные за рубежом, считая их более качественными.

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