В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом

От коронавируса скончался первый человек за пределами Китая.

Количество скончавшихся из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361. Еще вчера число жертв составляло 304 человек – за сутки умерли 57 человек.

На 3 февраля зарегистрировано 17 205 случаев инфицирования. Таким образом, число заболевших увеличилось на 2 829 человек.

Новые данные по распространению коронавируса передали Global Times, ссылаясь на государственный комитет по вопросам здравоохранения.

Напомним, что от заражения коронавирусом скончался первый человек за пределами Китая. Статистика говорит о 15 заражениях в Гонконге, 10 – на Тайване, 8 – в Макао. Всего в Азии, исключая Китай, заболели коронавирусом 96 человек. В Европе насчитывается 23 случая, в Северной Америке — 13, в Австралии — 12.

В России пока известно о двух случаях заболевания – в Тюменской области и Забайкальском крае. При этом россиян успокоили – посылок из Китая (в частности от сервиса Али Экспресс) бояться не нужно.

Тем временем стало известно, что в России начинается проверка на иммунитет к вирусным заболеваниям.

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