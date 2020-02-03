В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом

От коронавируса скончался первый человек за пределами Китая.
Количество скончавшихся из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361. Еще вчера число жертв составляло 304 человек – за сутки умерли 57 человек.
На 3 февраля зарегистрировано 17 205 случаев инфицирования. Таким образом, число заболевших увеличилось на 2 829 человек.
Новые данные по распространению коронавируса передали Global Times, ссылаясь на государственный комитет по вопросам здравоохранения.
Напомним, что от заражения коронавирусом скончался первый человек за пределами Китая. Статистика говорит о 15 заражениях в Гонконге, 10 – на Тайване, 8 – в Макао. Всего в Азии, исключая Китай, заболели коронавирусом 96 человек. В Европе насчитывается 23 случая, в Северной Америке — 13, в Австралии — 12.
В России пока известно о двух случаях заболевания – в Тюменской области и Забайкальском крае. При этом россиян успокоили – посылок из Китая (в частности от сервиса Али Экспресс) бояться не нужно.
Тем временем стало известно, что в России начинается проверка на иммунитет к вирусным заболеваниям.
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