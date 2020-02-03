«Несут смертельную опасность»: депутат Милонов предложил запретить доставку посылок из Китая

«Несут смертельную опасность»: депутат Милонов предложил запретить доставку посылок из Китая

03.02.2020, 10:35, Новости дня

По мнению парламентария, российская почта рискует стать разносчиком опасной инфекции

Депутат Госдумы Виталий Милонов  предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до тех пор, пока не стабилизируется  обстановка с коронавирусом.

По мнению Милонова, на сегодняшний день точно  неизвестно, как именно происходит заражение, какая методика лечения подходит для зараженных и как ведет себя вирус в «спящем режиме».

«Надо отметить, что несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», — заявил парламентарий.  При этом он подчеркнул, что китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, а также готовые блюда длительного хранения.

«Почта России» может стать разносчиком нового вируса, предупреждает депутат Милонов

«Потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты! В такой ситуации прошу Вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире», — заявил Милонов.  В ином случае, уверен Милонов, существует опасность превратить российскую почту в разносчика и распространителя микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для граждан.

В пресс-службе «AliExpress Россия» ранее заявили,  что «нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски». В компании также заверили, что взаимодействуют с контролирующими органами России и КНР.

Однако  китайский государственный почтовый оператор China Post сегодня объявил, что будет проводить вторичную дезинфекцию почтовых отправлений, которые проходят через город Ухань.

Напомним, жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек, заражены свыше  17тысяч человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России два первых случая коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области у граждан КНР.



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