«Несут смертельную опасность»: депутат Милонов предложил запретить доставку посылок из Китая

По мнению парламентария, российская почта рискует стать разносчиком опасной инфекции

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до тех пор, пока не стабилизируется обстановка с коронавирусом.

По мнению Милонова, на сегодняшний день точно неизвестно, как именно происходит заражение, какая методика лечения подходит для зараженных и как ведет себя вирус в «спящем режиме».

«Надо отметить, что несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», — заявил парламентарий. При этом он подчеркнул, что китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, а также готовые блюда длительного хранения.

«Почта России» может стать разносчиком нового вируса, предупреждает депутат Милонов

«Потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты! В такой ситуации прошу Вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире», — заявил Милонов. В ином случае, уверен Милонов, существует опасность превратить российскую почту в разносчика и распространителя микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для граждан.

В пресс-службе «AliExpress Россия» ранее заявили, что «нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски». В компании также заверили, что взаимодействуют с контролирующими органами России и КНР.

Однако китайский государственный почтовый оператор China Post сегодня объявил, что будет проводить вторичную дезинфекцию почтовых отправлений, которые проходят через город Ухань.

Напомним, жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек, заражены свыше 17тысяч человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России два первых случая коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области у граждан КНР.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил в интервью программе «Світське життя» на «1+1», что они с женой, Еленой Войченко начали часто ссориться. «Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк. Мы начали ссориться, мы очень сильно начали ссориться. И самое страшное в этой ситуации то, что мы начали делать это перед нашими детьми. Нет, мы не дрались, но ссоры […]