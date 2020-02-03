Мнение: В Ираке новый премьер-министр

Вчера в Ираке согласовали и утвердили нового премьер-министра, который пришел на смену Махди.

Мохаммед Аллави, работавший в прошлом министром связи, имеет очень тесные связи с Ираном и про-иранскими группами в самом Ираке, хорошие отношения с блоком Ас-Садра и частью курдских группировок. Фактически, это компромиссная фигура, которая сохраняет действие альянса Ас-Садра с проиранскими группами и гарантирует дальнейшую власть объединенных шиитских сил. Ас-Садр и Аль-Амири одобрили нового премьер-министра, также как и МИД Ирана.



На встрече нового премьер-министра с президентом Ирака, в зеркале книжного шкафа отразился Аль-Хашеми, который имеет очень тесные связи с КСИР и "Силами Кудс", тесно работал с Сулеймани и часто бывает в Тегеране. Резонно считается одним из серых кардиналов иранского влияния в Ираке.



Подробнее про него вот тут https://www.theportal-center.com/2019/10/abu-jihad-al-hashemi-irans-man-fighting-iraqs-demonstrators/

Продолжающиеся протесты в Багдаде, которые уже давно сопровождаются кровопролитием, быстро подхватили тему непризнания Аллави, что лишний раз показывает, что протесты в первую очередь культивируются США и Саудовской Аравией для подрыва влияния Ирана в Ираке. Раз премьером снова стала про-иранская фигура. значит и смысла сворачивать протесты нет. Так как блок Ас-Садра с Аль-Амири конечно не пойдет на уступки, то протесты как и ранее, будут давить силой, хотя, возможно, при новом премьере, будет осуществлена попытка расколоть протестный лагерь косметическими уступками. Что не помешало сторонникам Ас-Садра разгонять радикальных митингующих палками. Само собой, обострение вопроса о выводе американских войск и усиление иранского влияния, будет вести к дальнейшей радикализации протестов.



Люди Ас-Садра на улицах Багдада.

Стоит также отметить, что в день назначения Аллави, в сети появился рукописный документ, якобы подписанный Аллави на встрече с главой блока ФАТХ Аль-Амири. Там утверждается, что премьер-министр берет на себя обязательства в обмен на поддержку со стороны про-иранского блока, обеспечить в течение 3х месяцев реализацию необходимых мероприятий по выводу американских войск с территории Ирака, а также подписать/подтвердить сделку с Китаем (которую в 2019 предварительно одобрил Махди). В окружении Аллави сразу заявили, что документ подделка и он такого не подписывал. Но даже если это вброс противников Аллави (с целью его полной дискредитации в глазах Вашингтона), вполне понятно, что поддержку шиитских фракций он мог получить лишь в том случае, если взял на себя обязательства продолжить курс на вывод американских войск и выполнение решений иракского парламента, где у шиитских фракций имеется необходимое большинство.

Так как курс Ирана на выдавливание США из Ирака различными методами (прокси-обстрелы посольства и военных баз, давление по линии легальных государственных структур Ирака, массовые демонстрации протеста, давление на про-американские силы в самом Ираке, информационная кампания по обвинению США в оккупации Ирака и т.д.) будет продолжен, а США будут продолжать попытки отыграть решение иракского парламента и подорвать иранское влияние, стабильности Ираку конечно не видать и вряд ли можно ожидать, что Аллави приведет Ирак к светлому завтра — максимум полезного, что он может сделать для страны это добиться ухода США и привлечь китайские инвестиции в полуразрушенную экономику. Попытки усидеть на двух стульях скорее всего приведут к тому, что его правление будет не долгим.



Утверждается, что так на самом деле выглядел Д'Андреа.

PS. До кучи. Статья бывшего высокопоставленного функционера ЦРУ Филипа Джеральди о заявлениях Ирана о гибели в Афганистане "аятоллы Майка". Материал на английском https://ahtribune.com/us/3857-michael-dandrea.html#.XjbsswxntP8.twitter Если коротко, то Джеральди беспокоится, что ЦРУ и Пентагон так и не смогли внятно объяснить, что же произошло в провинции Газни и высказывает серьезные сомнения в официальной версии, хотя это и не означает, что Иран прав на 100%. Как предполагает Джеральди, даже если Д'Андреа не было на борту сбитого/разбившегося "Бомбардье Е-11", заявления Ирана могут являться показателем того, что он ведет высокопоставленных фигур ЦРУ и посылает недвусмысленные намека в Вашингтон, указывая на уязвимость региональных операторов процессов со стороны США.

Касательно оф.версии США, то Пентагон признал двух погибших пилотов, но так как заявленные Талибаном погибшие сотрудники ЦРУ относились к другому ведомству, то Пентагон может занимать позицию "это не наши, мы не комментируем". А ЦРУ в свою очередь не будет подтверждать или опровергать информацию о погибших сотрудников из соображений секретности. Соответственно, ситуацию могут прояснить либо талибы, если покажут трупы/фотографии, либо утечки в самих США относительно личностей погибших. Без этого, катастрофа в Газни оставляет обширную почву для конспирологии. Перефразируя известного лагерного стукача — пока не показаны все трупы, мы имеем право на любые предположения.

PS2. Относительно же Сулеймани и последствий его убийства, в последние дни появились публикации, что покойный генерал несколько раз тайно приезжал в Сектор Газа, где налаживал отношения Ирана с организациями ХАМАС и Исламский джихад (а эти отношения в последние месяцы действительно улучшились — в результате чего флаги шиитских и суннитских группировок (вроде ХАМАС и Хезбаллы) теперь мирно соседствуют, что несколько лет назад было бы просто немыслимым). Кроме того, хадисты в Йемене сообщают, что за пару месяцев до своей гибели, Сулеймани тайно побывал в Йемене, въехав в страну морем через Ходейду, после чего отправился в Сану, где встретился с лидерами хуситов, с которыми обсуждались как удары по Саудовской Аравии, так и наступление в центральных районах страны, которое состоялось уже после гибели Сулеймани и закончилось сокрушительным поражением Саудовской Аравии и местных коллаборационистов.

Что примечательно, именно в этот период влиятельная исламская партия "Аль-Исла" (лидеров которой в свое время отстреливали нанятые эмиратчиками американские наемники https://colonelcassad.livejournal.com/4533352.html), начала кулуарные контакты с хуситами на предмет возможного раздела сфер влияния в пост-военном Йемене. Нельзя исключать, что и это является частью тонкой шахматной партии, которую оставил после себя Сулеймани. К этой теме я еще вернусь в отдельном материале.

Командование США в Афганистане заявляет, что в стране имеются признаки роста иранской активности https://www.haaretz.com/middle-east-news/top-u-s-commander-warns-of-increased-iranian-activity-in-afghanistan-1.8478841, что скажем так не удивляет, ибо для Тегерана ситуативная помощь Талибану, является одним из дешевых способов достаточно быстро и больно ударить по американским позициям в регионе, с чем уже связывают гибель "Бомбардье Е-11" в Газни.

Ну и так, штришок. Иракские ополченцы из "Харакат-ан-Нуджба", которые сейчас помогают САА в сражении с "Ан-Нусрой" к юго-востоку от Алеппо, ставят на свои ракеты имя Сулеймани, прежде чем запускать их по боевикам. Посмертная символизация Сулеймани продолжает набирать обороты — для шиитов в разных странах это теперь универсальный и понятный герой-мученик, с именем которого будут умирать и будут убивать. Как человек Сулеймани умер, как посмертный миф и символ — он на долгие годы стал частью реальности нового Ближнего Востока.

Источник: Colonel Cassad

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