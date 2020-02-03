Новый образовательный проект появится в Амурской области

Новый образовательный проект появится в Амурской области

03.02.2020, 10:31, Новости дня

Новый образовательный проект появится в этом году в Амурской области. Направлен он на то, чтобы дать возможность школьникам Приамурья бесплатно заниматься в разнообразных кружках и секциях. Об этом сообщает ГТРК "Амур".

Программа начнет реализовываться в двадцати городах и районах области. Каждому муниципалитету выделят определенную сумму, причем какую — районы смогут решать самостоятельно. Запланировано, что совершенно бесплатно дети смогут посещать 72 часа занятий. Речь идет не только об образовательных группах, но и о спортивных и творческих.

Сертификаты поступят в муниципальные образования к 1 сентября. Тогда же можно будет приступить к занятиям. Пользоваться проектом допобразования смогут дети от пяти лет и до достижения совершеннолетия.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Образование".

Текст:
ГТРК "Амур"

Источник: Вести



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