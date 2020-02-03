Джокович стал первой ракетка мира, Медведев опустился на пятое место

Пресс-служба Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 3 февраля, опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Серб Новак Джокович стал первой ракеткой мира.

Накануне Джокович победил австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Австралии и стал восьмикратным победителем этого турнира. В рейтинге ATP серб, имея в активе 9720 очков, сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля (9395 очков)

Третье место рейтинга сохранил за собой швейцарец Роджер Федерер (7130), на четвертое поднялся Доминик Тим (7045), обойдя россиянина Даниила Медведева (5960), который опустился на пятую строчку.

Шестой – грек Стефанос Циципас (4745), седьмой – немец Александр Зверев (3885), восьмой – итальянец Маттео Берреттини (2905), девятый – француз Гаэль Монфис (2700), а замыкает первую десятку бельгиец Давид Гоффен (2555).

Также в сотню лучших вошли россияне Андрей Рублев (2174) и Карен Хачанов (1995), занявшие в обновлённом рейтинге 15-е и 17-е место соответственно.

Источник: Вести

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