Самолеты ВКС вылетают в Ухань за российскими гражданами

Самолеты ВКС вылетают в Ухань за российскими гражданами

03.02.2020, 10:31, Новости дня

В ходе оперативного совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявил о том, что 3 февраля самолеты ВКС РФ будут направлены в Ухань для эвакуации более 130 россиян, передает телеканал "Россия 24".

Мишустин напомнил, что коронавирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний​​​. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин", — сказал глава кабмина.

Источник: Вести



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