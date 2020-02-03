Не «Пусть говорят»: Первый канал анонсировал шоу с Ксенией Собчак

Не «Пусть говорят»: Первый канал анонсировал шоу с Ксенией Собчак

03.02.2020, 10:31, Разное

Первый канал анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с Ксенией Собчак. Стоит отметить, что у программы необычно длинное – «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу».

Пока точная дата выхода шоу не указывается, а проморолик идет с пометкой «скоро», пишет Teleprogramma.pro. Как сообщила светская львица в своем «Инстаграм», видео-анонс программы выпустил ее муж – Константин Богомолов.



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