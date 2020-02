В Лондоне вручили премии BAFTA, лучшим фильмом стал «1917»

Вечером 2 февраля в Лондоне Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA. Результаты опубликованы на сайте академии.

Лучшим фильмом стала историческая драма американского режиссера Сэма Мендеса «1917». Всего лента получила награды в семи номинациях, в том числе за лучший британский фильм, лучшую работу художника-постановщика, звук, а также операторскую работу и визуальные эффекты.

And here we have it… the Best Film BAFTA goes to…@1917 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/BB7g5htGH4

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Приз за «Лучшую мужскую роль» получил американский актер Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме Тодда Филлипса.

For his brilliant portrayal of the Joker, the Leading Actor BAFTA goes to Joaquin Phoenix #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/mWe7rLYdRZ

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Награду в номинации «Лучшая женская роль» получила актриса Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди».

Huge congratulations to Leading Actress winner Renée Zellweger for her portrayal of the late great Judy Garland #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/JAC6Lvc1AB

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Призы за лучшие роли второго плана достались Лоре Дерн («Брачная история») и Брэду Питту («Однажды в Голливуде»).

It’s a BAFTA first for the brilliant @LauraDern, who takes home the Supporting Actress award #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/mj1V9xyZ71

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

And the BAFTA for Supporting Actor goes to… Brad Pitt #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/dJYf8a6HVr

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Приз за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Кролик Джоджо» режиссера Тайка Вайтити. Лучшей документальной картиной стал фильм «Для Саамы» Ваада аль-Катиба.

And the BAFTA for Adapted Screenplay goes to… Jojo Rabbit #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/dm29EoH6HI

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

For Sama takes home the award for Documentary #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/xhzFn1gcHW

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Мультфильм «Клаус» получил награду как «Лучший анимационный полнометражный фильм», «Джокер» – «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший кастинг», «Скандал» – за «Лучшие грим и прически», «Маленькие женщины» – «Лучший дизайн костюмов».

«Ford против Ferrari» получил приз в номинации «Лучший монтаж», «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» – «Лучший короткометражный фильм».

Приз за лучший оригинальный сценарий достался южнокорейским «Паразитам».

Премию BAFTA за вклад в киноиндустрию получил Энди Серкис – актер, сыгравший Голлума в сагах о «Хоббите» и «Властелине колец».

Huge congratulations to the brilliant and pioneering Andy Serkis, who is honoured for his Outstanding British Contribution to Cinema #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/DEgT0CK2XK

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

