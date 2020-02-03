В России появятся автономера с новыми цифрами

Очередную реформу в области регистрации автомобилей задумали в отечественном МВД. Ради того, чтобы увеличить доступное число сочетаний символов на знаках, ведомство добавит одну цифру в код региона. Поклонникам «красивых номеров» стоило бы насторожиться.

Сейчас трехзначные коды регионов могут начинаться либо с единицы, либо с семерки: эти цифры признаны достаточно компактными для того, чтобы помещаться в отведенное для кода поле на номерной табличке. Но в МВД предлагают ввести в дело и прочие доступные цифры — от 2 до 9. Ведомство считает, что необходимо подготовиться к тому моменту, когда число доступных комбинаций будет исчерпано.

Соответственно, в ряде регионов РФ могут появиться коды, состоящие из одинаковых символов. Для Москвы, к примеру, это 999, а для Среднего Урала — 666. Возможны и другие любопытные комбинации, скажем, 878 в Санкт-Петербурге или 616 в Татарстане. Планируется ли учитывать эти наборы при продаже «красивых» номеров, анонсированной ранее, пока неизвестно.

Впрочем, нет уверенности и в том, что нововведение будет принято. Как сообщает издание «Коммерсант», участники сферы производства номерных табличек не слишком-то довольны идеей МВД. По мнению опрошенных изданием экспертов, появление новой цифры приведет к необходимости увеличения толщины листа алюминия, из которого штампуются номера. Сделать это придется для того, чтобы в точке стыка выдавливаемых символов металл не прорвался. А чем больше алюминия будет использовано, тем дороже окажется номер. Не уверены эксперты и в том, что расширение номерной базы так уж насущно необходимо.

Между тем, как отмечает издание, источники в МВД считают, что производители рано беспокоятся. В ведомстве якобы уже провели необходимые замеры и считают, что все получится.

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АвтоВести

Источник: Вести

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