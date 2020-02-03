От рака костей умер 18-летний вратарь «Снежных Барсов» Вилен Прокофьев

В пресс-службе системы «Барыса» рассказали о смерти Вилена Прокофьева — 18-летнего вратаря сборной Казахстана по хоккею. Спортсмен четыре месяца боролся с раком костей.

Молодой голкипер выступал в МХЛ за команду «Снежные Барсы». В минувшем году у Вилена Прокофьева выявили тяжелую форму онкологии — саркому Юинга. Клуб из Нур-Султана в ноябре объявил о сборе средств на лечение вратаря юниорской сборной Казахстана от рака костей. Хоккеист планировал отправиться в специализированный медцентр в Москве, где должен был пройти дорогостоящую терапию. Однако болезнь оказалась сильнее.



В Instagram-аккаунте представители системы «Барыса» выразили соболезнования родственникам скончавшегося в 18-летнем возрасте спортсмена. Клуб благодарен всем людям, поддерживавшим их игрока в сложный для него период.

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