Названы сроки поставок в войска первых серийных «Сарматов»

Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» на вооружение начнутся в 2021 году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году», – передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Радиоэлектронные технологии» слова Криворучко.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ в 2019–2021 годах планирует провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», три пуска ракетных комплексов «Ярс» и четырех «Тополь».
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