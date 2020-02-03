Посол Великобритании в РФ подтвердила, что Скрипали живы

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение весной 2018 года, живы. Об этом в интервью «Коммерсанту», которое вышло 3 февраля, сказала посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

«Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц», – сказала она.

На вопрос, проживают ли Скрипали в Великобритании, Броннерт не ответила.

66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок».

В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила двусторонние контакты с Россией. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Совет ЕС ввел санкции, под которые попали офицеры ГРУ РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, значащиеся как исполнители нападения, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что «Новичок» никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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