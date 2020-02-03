Объявлены цены на недорогой Kia Seltos для России

Объявлены цены на недорогой Kia Seltos для России

03.02.2020, 10:30, Новости дня

Новый южнокорейский кроссовер Kia Seltos получил 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью до 123 л.с.

Также сообщается, что первые поставки паркетника в Россию стартуют уже к лету нынешнего года. Изначально покупателям будет предложена более дорогая комплектация, которая имеет 2-литровый бензиновый агрегат на 149 л.с. мощности. В данной версии применен вариатор и система переднего привода. Стоимость кроссовера Kia Seltos в РФ составит порядка 1,34 млн рублей.

Вместе с тем клиенты смогут также приобрести и версию Kia Seltos с 1,6-литровым мотором и с 6-ступенчатой трансмиссией. Автомобиль в данном случае оснащается системой полного привода и оценивается 1,51 млн рублей.



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