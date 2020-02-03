ВЦИОМ: более 90% россиян поддержали социальные поправки в Конституцию

Поправки в Конституцию социального характера получили наибольшую поддержку среди россиян – больше 90% опрошенных одобрили предложенные изменения, говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные РБК.

К предложению закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат скорее положительно отнесся 91% граждан. 1% опрошенных высказался о скорее отрицательном отношении. Инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% россиян (скорее отрицательно – 5%).

Следующим по уровню поддержки оказалось предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет. За эту идею высказались 87% респондентов. Предложение наделить Конституционный суд России функцией проверки законопроектов по запросу главы государства одобрил 81% россиян.

Еще 68% опрошенных поддержали инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для губернаторов, судей, парламентариев, членов правительства, муниципальных и государственных служащих.

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66%, возможное исключение из Конституции слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента одобрили 66% граждан. 15% опрошенных относятся к этому скорее негативно.

Возможность установить приоритет российской Конституции над международными договорами положительно оценили 63% россиян. 62% одобрили расширение полномочий Совфеда, а 61% поддержали предложение дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

79% россиян считают важными поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Чаще всего положительно о президентской инициативе высказывались люди старше 35 лет. При этом 35% молодых людей (от 18 до 24 лет) назвали проект скорее неважным.

31 января «Левада-Центр» опубликовал данные опроса, согласно которым каждый второй россиянин считает, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию вносятся в интересах самого президента, чтобы расширить его полномочия и позволить сохранить власть после 2024 года.

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