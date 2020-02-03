Премьер РФ заявил, что заболевших коронавирусом иностранцев могут депортировать из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утром 3 февраля заявил, что заболевших коронавирусом иностранцев могут депортировать из России.

По состоянию на утро 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV только в Китае заразились 17 238 человек, 361 уже умер. Таким образом число погибших от уханьского коронавируса в Китае превысило число жертв вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. 2 февраля смерть от нового коронавируса впервые зафиксировали за пределами Китая: речь идет о 44-летнем пациенте, который умер на Филиппинах.

В России на прошлой неделе врачи выявили два случая заражения – в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая, и один из них, Вань Юньбинь, который был госпитализирован в краевую инфекционную больницу Читы, пожаловался на условия и методы лечения в России. По словам пациента, «врачи лишь берут анализы и не дают его семье никакого лечения».

30 января из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке минимум до 7 февраля: в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях. Роспотребнадзор также обследует в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. «Российские железные дороги» в связи с распространением коронавируса с 3 февраля временно прекратили движение всех пассажирских поездов в Китай и из Китая. Однако несколько поездов, выехавших из Китая еще до этого объявления, уже находятся на территории страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за нового вида коронавируса.

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